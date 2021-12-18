Video Dünya Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu

Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu

18.12.2021 | 12:21

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Fransa'nın konoravirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak. Zorunlu haller dışında İngiltere’den yapılacak girişleri kabul etmeyecek olan Fransa’nın bu kararının ardından gece saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik başladı.

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