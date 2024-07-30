California tarihinin en büyük 6. orman yangını: 373 bin dönümden fazla alan kül oldu | Video
ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen “Park” yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.
YANGINI BAŞLATMAKLA SUÇLANAN ŞAHIS MAHKEMEYE ÇIKTI
Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi.
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