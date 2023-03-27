Video Dünya California'da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video
California'da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video

California'da feci kaza kamerada! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı | Video

27.03.2023 | 13:25

ABD'nin California eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu.

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ABD'nin California eyaletinde otoyolda seyir halinde giden bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu. Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı. Araç sürücüsü kadın kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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