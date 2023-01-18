Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı | Video 18.01.2023 | 14:08 ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün pencereden baristayı kaçırmaya çalıştığı görüldü. Baristanın para uzattığı sırada adamın, kadının bileğini tuttuğu ve yakalamak için kablo bağı kullandığı anlar kameraya yansıdı. Barista, adamın elinden kurtulmayı başarıp pencereyi kapattı. Saldırgan ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis pazartesi günü yaşanan olayın ardından, kimliğini tespit ettiği saldırganı salı günü gözaltına aldı.