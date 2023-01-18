Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı | Video
ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
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