Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
Ucuz akaryakıt için sırada bekleyen Frantisek Mara yaptığı açıklamada, "Burada sıra bekliyorum çünkü en ucuz benzini buradan alıyorum ve böylece daha fazla sürüş yapabiliyorum. Yüksek fiyatlar dünyadaki politik sorunlardan kaynaklı. Devam ettikçe fiyatlar da artacak. Bittiğinde ise fiyatların düşeceğini düşünüyorum" dedi.
Uzmanlar akaryakıt fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtirken ekonomi uzmanı Boris Tomciak, "Akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta daha da yükselecek. Bunun nedeni dünya petrol fiyatlarındaki keskin artış" dedi. Trinity Bank baş ekonomisti Lukas Kovanda ise "Fiyatlar artmaya devam edecek. Ukrayna'daki saldırılar petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Henüz en yüksek seviyeye ulaşmadık" ifadelerini kullandı.