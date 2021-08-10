Video Dünya Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video

Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video

Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video
10.08.2021 | 10:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor | Video 01:18
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor | Video 10.08.2021 | 12:34
Cezayir’de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08:35
Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 10.08.2021 | 10:48
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yangın kontrolden çıktı | Video 01:00
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı | Video 09.08.2021 | 16:23
Japonya’yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video 01:17
Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video 09.08.2021 | 14:55
Tel Aviv’de bir bina alevlere teslim oldu | Video 01:04
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu | Video 09.08.2021 | 14:18
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video 02:32
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video 09.08.2021 | 11:27
Yunanistan’da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video 00:44
Yunanistan'da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video 09.08.2021 | 11:30
Çekya’da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video 05:30
Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video 09.08.2021 | 08:45
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı | Video 03:13
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı | Video 09.08.2021 | 08:45
İran’da korona virüs salgınında rekor | Video 02:21
İran'da korona virüs salgınında rekor | Video 08.08.2021 | 16:23
Çekya Başbakanı Babis’e yumurtalı saldırı | Video 01:26
Çekya Başbakanı Babis'e yumurtalı saldırı | Video 08.08.2021 | 16:23
ABD’de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü | Video 00:43
ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü | Video 08.08.2021 | 12:43
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti 01:43
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti 08.08.2021 | 11:31
California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: Tarihi kasaba haritadan silindi | Video 05:21
California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: Tarihi kasaba haritadan silindi | Video 08.08.2021 | 11:16
Kaliforniya’da orman yangınları sürüyor! Yüzde 21’i kontrol altına alınabildi... 8 kişi kayboldu 02:50
Kaliforniya'da orman yangınları sürüyor! Yüzde 21'i kontrol altına alınabildi... 8 kişi kayboldu 08.08.2021 | 00:12
ABD’nin California eyaletindeki yangında bir kasaba yok oldu 01:58
ABD'nin California eyaletindeki yangında bir kasaba yok oldu 07.08.2021 | 19:28
Tayland’da Bangkok sokakları savaş alanına döndü 03:23
Tayland'da Bangkok sokakları savaş alanına döndü 07.08.2021 | 15:54
Yunanistan’da orman yangın dehşeti! Atina yakınlarındaki adadan tahliye anı kamerada 00:35
Yunanistan'da orman yangın dehşeti! Atina yakınlarındaki adadan tahliye anı kamerada 07.08.2021 | 13:49
Paraşütün halatları kopunca elektrik tellerine takılan kadın kamerada 02:54
Paraşütün halatları kopunca elektrik tellerine takılan kadın kamerada 07.08.2021 | 08:58
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı | Video 02:04
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı | Video 06.08.2021 | 16:56

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Sivil koruma kaynaklarına göre, Tizi Ouzou ve Setif eyaletlerinde Pazartesi akşamı çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilirken, Tizi Ouzou eyaletinin yangınlardan en çok etkilenen bölge olduğu bildirildi. Bazı noktalarda alevlerin yerleşimlere yaklaşması nedeniyle halkın güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

TUNUS'TA BÜYÜK ORMAN YANGINI
Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bulunan Nador Ormanı'nda büyük bir yangın çıktı. Bizerte Sivil Koruma Müdürü Kamal el-Melliti yaptığı açıklamada, yangının yerleşim bölgelerine uzak sayılmayacak bir noktada şiddetli fırtınanın hemen ardından yerel saatle 22.00'de çıktığını söyledi. Alevlerin geniş bir ağaçlık alanı ve bitkileri yok ettiğini ifade eden Melliti, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı. El Meliti, Nador Ormanı'ndaki yangınla mücadele operasyonlarının coğrafi konumu nedeniyle çifte çaba gerektirdiğini belirterek, yangını kontrol altına alma çabalarının saatlerce sürebileceğini kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA