Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video
Cezayir’de 16 eyalette süren orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybederken bin 500 kişi yangından etkilenen bölgelerden tahliye edildi.
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