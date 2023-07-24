Video Dünya Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video
Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video

Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video

24.07.2023 | 16:05

Cezayir’de 16 eyalette süren orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybederken bin 500 kişi yangından etkilenen bölgelerden tahliye edildi.

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Cezayir'de Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette yangınla mücadele sürüyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı açıklanırken bölgeden bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ülkede 97 noktada süren orman yangınları tarım arazilerine ve çalı ormanlarına büyük hasar verdi. Bouira ve Jijel eyaletlerindeki yangınların rüzgar nedeniyle yayılarak kalabalık köylere ulaştığı öğrenilirken 16 eyalette yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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