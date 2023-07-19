Video Dünya Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video

Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video

19.07.2023 | 14:11

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Cezayir'in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Alevler içinde kalan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cezayir'de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.

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