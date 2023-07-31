Cezayir’i kum fırtınası vurdu | Video

Cezayir'in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.