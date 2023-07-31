Video Dünya Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video

Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video

31.07.2023 | 14:37

Cezayir’in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

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Cezayir'in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.

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Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video 02:50
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