Chicago Sanat Enstitüsü Okulu’nda Filistin destekçisi 68 öğrenciye gözaltı | Video
ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri tarafından kurulan çadır kampa müdahale eden polis, 68 kişiyi gözaltına aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Tel Aviv’de esir protestosu | Video 05.05.2024 | 13:53
00:21
02:40
00:58
Çin’de şiddetli yağış! Zhongshan’da kırmızı alarm | Video 05.05.2024 | 10:02
06:33
Berlin’de yaklaşık 2 bin kişiden Filistin'e destek yürüyüşü | Video 05.05.2024 | 08:51
02:49
İrlanda’daki Trinity Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi | Video 05.05.2024 | 08:51
00:30
Endonezya'da sel ve heyelan faciası: 15 ölü | Video 04.05.2024 | 16:22
00:35
00:48
Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 20 ölü | Video 03.05.2024 | 16:43
00:57
ABD’de polis, saldırgan köpekleri vurarak durdurdu | Video 03.05.2024 | 15:59
00:57
ABD’de Cane Corso ve pitbul cinsi 4 köpek bir kişiye saldırdı | Video 03.05.2024 | 15:46
01:14
00:51
Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 20 ölü | Video 03.05.2024 | 10:16
02:07
Sırbistan’da yeni hükümet kuruldu | Video 03.05.2024 | 08:35
04:42
03:27
ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri sürüyor | Video 02.05.2024 | 15:20
00:59
Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48'e yükseldi | Video 02.05.2024 | 14:27
01:20
Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video 02.05.2024 | 10:36
01:26
Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi | Video 02.05.2024 | 08:47