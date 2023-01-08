Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı | Video

Çin, Covid-19 salgınının başında kapattığı sınırlarını bugün yeniden açarken, ülkeye yurt dışından girişler yapılmaya başlandı.

Çin, Covid-19 salgının başlamasıyla kapattığı sınırlarını yeniden açtı. China Southern Havayolları'na ait Toronto'dan kalkan CZ312 sefer sayılı uçak, Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine yerel saatle 00.16'da iniş yaparak, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e uluslararası uçuşlar çerçevesinde inen ilk uçak oldu. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın bugün 14 uçuşla 2 bin yolcu karşılayacağı öğrenildi.

ÇİN ANAKARASI İLE HONG KONG ARASINDAKİ SEFERLER TEKRAR BAŞLADI

Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong'dan Çin'e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek.