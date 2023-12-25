Video Dünya Çin, meteoroloji uydularını uzaya gönderdi | Video
Çin, meteoroloji uydularını uzaya gönderdi | Video

Çin, meteoroloji uydularını uzaya gönderdi | Video

25.12.2023 | 16:14

Çin, dört meteoroloji uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatılan Tianmu-1 uyduları, planlandığı gibi yörüngeye oturdu. Uyduların, ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması öngörülüyor.

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