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Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi | Video

Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi | Video

30.05.2023 | 10:24

Çin, Shenzhou-16 insanlı uzay aracıyla bugün uzaya ilk sivil astronotu gönderdi.

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Çin, bugün kendi adına bir ilki daha gerçekleştirdi. Yerel saatle 09.31'de ülkenin kuzeybatı kesimindeki Gobi Çölü üzerinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-16 (Kutsal Gemi) ile biri sivil olmak üzere 3 astronotu uzaya gönderdi. Uzay aracı, 10 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu. Shenzhou-16 misyonu, uzay istasyonunun T şeklini alarak "uygulama ve gelişme aşamasına" geçmesinden sonra gerçekleşen ilk fırlatma misyonu oldu.

İLK SİVİL ASTRONOT GUİ HAİCHAO
Beihang Üniversitesinden Profesör Gui Haichao, ülkenin uzaya gönderdiği ilk sivil astronot oldu. Shenzhou-16 misyonunun liderliğini, daha önce üç kez uzaya gönderilen 56 yaşındaki Jing Haipeng üstlenirken, tecrübeli astronota Zhu Yangzhu ile Gui Haichao eşlik ediyor. Yük uzmanı olarak görevlendirilen Gui, yüklerin idaresi ve işleyişi başta olmak üzere, uzay istasyonundaki bilimsel araştırmaların ve deneysel projelerin yürütülmesinden sorumlu olacak.

UZAYDA BULUNAN 3 ASTRONOT İLE GÖREV DEĞİŞİMİNDE BULUNULACAK
Shenzhou-16 uzay aracının, yörüngedeki uzay istasyonu ile otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmesinin ardından 3 astronot çekirdek modüle geçecek ve Shenzhou-15 uzay aracıyla gönderilen üç astronot ile görev değişiminde bulunacak. Görev değişiminin sonrasında, yaklaşık 6 aydır uzayda mesai yürüten astronotlar birkaç gün içinde yeryüzüne dönecek.

ASTRONOTLAR BİLİMSEL DENEYLER GERÇEKLEŞTİRECEK
Uzay istasyonunda 5 ay kadar görev yapacak yeni astronot ekibi, yörüngede uzay aracı dışı etkinlikler ve bilimsel deneyler gerçekleştirecek ve yeni teknolojileri deneyecek. Çin'in üç modülden oluşan uzay istasyonunun inşası, 2021 yılının nisan ayından itibaren yapılan toplam 11 fırlatma misyonu neticesinde, geçen yılın sonunda tamamlanmıştı. Çin, bu yıl içinde bir insanlı uzay misyonu daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

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