Çin’de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi | Video

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Çin’deki bir eğlence parkına inşa edilen 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan, Harbin Buz-Kar Dünyası isimli eğlence merkezinde 423 metre uzunluğunda buzdan kaydırak yapıldı. Ülkedeki en büyük buz ve kar tema parklarından biri olan eğlence merkezinde, 230 bin metreküp buz ve kar kullanılarak görkemli bir kış dünyası oluşturuldu.
Eğlence merkezi ayrıca, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan da parçalar içeriyor.
Buz ve kar endüstrisi ile ünlü Harbin kenti, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.