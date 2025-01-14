Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada, Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesinde dün yerel saatle 20.58'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde can kaybı bildirilmedi.Dingri bölgesinde 7 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde birçok yapının yıkılması sonucu 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi ise yaralanmıştı.