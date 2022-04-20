Çin’de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu | Video

Çin’in Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde karaya vuran 60 tonluk balina için 20 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde bulunan sahilde 20 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki bir balina karaya vurdu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu. Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti.