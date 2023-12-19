Video Dünya Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video

Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video

19.12.2023 | 10:07

Çin’in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yerel saatle 23.59 sıralarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün eyalete bağlı Linxia Hui Özerk Bölgesi'nin Jishishan ilçesi olduğu, sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 105 kişi hayatını kaybederken, 199 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Depremden etkilenen Qinghai eyaletinde ise 13 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer, 20 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktardı.

Deprem nedeniyle Gansu ve Qinghai'de binlerce evin hasar gördüğü, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı, ulaştırma ve iletişim altyapısının da zarar gördüğü ifade edildi. Yerel yetkililere göre depremden sonraki ilk 1 saat içinde en az 32 artçı sarsıntı kaydedildi.

Çin devlet medyası, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine 3 binin üzerinde personel gönderildiğini bildirdi. Çin ordusunun da farklı birliklere bağlı kurtarma ekiplerini afet bölgelerine gitmek üzere görevlendirdiği açıklandı.

SICAKLIK EKSİ 14 DERECE
Öte yandan, yüksek rakımda bulunan afet bölgesinde sıfır derecenin altında seyreden sıcaklıkların arama kurtarma çalışmaları için büyük engel teşkil ettiği belirtildi. Depremin meydana geldiği saatlerde Linxia Özerk Bölgesi'nde hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu öğrenildi. Deprem nedeniyle panik halinde evlerinden çıkan bölge halkı, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
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