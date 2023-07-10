Video Dünya Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video
Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video

Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video

10.07.2023 | 10:02

Çin'in Guangdong eyaletinde bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Çin'in Guangdong eyaletinin Lianjiang bölgesinde yerel saatle 07.40'ta bir kişi, anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk, 1'i öğretmen 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 25 yaşındaki saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jiangxi eyaletinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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