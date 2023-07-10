Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video 10.07.2023 | 10:02 Çin'in Guangdong eyaletinde bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in Guangdong eyaletinin Lianjiang bölgesinde yerel saatle 07.40'ta bir kişi, anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk, 1'i öğretmen 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 25 yaşındaki saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.



Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Jiangxi eyaletinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

