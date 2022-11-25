Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video

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Çin’in Sincan Uygur Bölgesi’nde bir apartman dairesinde çoklu prizin alev alması sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
BARİYERLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ENGELLEDİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangına müdahale etmek isteyen itfaiye araçlarının Covid-19 ile mücadele nedeniyle bariyerlerle kapatılan sokaklardan geçmekte zorlandığı görüldü.
Öte yandan, Çin'in basınına göre yangının yaşandığı apartmanın yer aldığı sitenin salgınla mücadelede düşük riskli olarak tanımlandığı iddia edildi.