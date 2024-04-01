Video Dünya Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video

Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video

01.04.2024 | 13:58

Çin’in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinin zemininin aniden çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM'de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü. Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü. Olay anında mağazada bulunan başka bir müşterinin ise düşmekten kıl payı kurtulduğu görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Mart'ta yaşanan olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.

AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hafif yaralanan müşteri ve işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 00:25
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 13:58
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 00:43
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 31.03.2024 | 15:59
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 01:06
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 31.03.2024 | 12:10
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 03:35
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 30.03.2024 | 13:27
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy’in barış formülü temelinde değil” | Video 04:16
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy'in barış formülü temelinde değil” | Video 29.03.2024 | 12:27
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:43
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:27
İsrail’den Halep’e saldırı: 38 ölü | Video 00:43
İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video 29.03.2024 | 11:12
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 00:53
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 29.03.2024 | 11:04
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 04:38
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 29.03.2024 | 10:31
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 02:50
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 29.03.2024 | 06:02
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 03:03
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 28.03.2024 | 06:06
Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 00:11
Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 27.03.2024 | 16:01
İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Öldürmek için en iyi zaman! | Video 00:35
İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: "Öldürmek için en iyi zaman!" | Video 27.03.2024 | 13:07
Tayland’da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video 04:46
Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video 27.03.2024 | 12:55
Lübnan’dan İsrail’e en az 30 roket fırlatıldı: 1 ölü | Video 01:17
Lübnan’dan İsrail’e en az 30 roket fırlatıldı: 1 ölü | Video 27.03.2024 | 11:51
Belçika’da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video 03:56
Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video 26.03.2024 | 15:39
Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 03:22
Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 26.03.2024 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA