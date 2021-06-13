Çin’de doğal gaz patlaması: En az 11 ölü | Video

Çin’in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi. Çevredeki onlarca binayı etkileyen patlama sonrasında enkaz altından 144 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Olay sonrası en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 37 kişinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.