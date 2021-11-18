Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video

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Çin’de solunabilir yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı bir fuarda tanıtıldı.
Dünya genelinde korona virüse karşı yapılan aşı çalışmalarında yeni yöntemler geliştiriliyor. Çinli bir şirket tarafından üzerinde çalışılan solunabilir aşı, 12 Kasım'da Hainan Uluslararası Sağlık Endüstrisi Fuarı'nda tanıtıldı. Çinli aşı geliştiricisi Chen Wei'nin ekibi ve CanSino ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşıyı tanıtan Yang Zhendong, "Bardak aerosol inhalasyon için kullanılıyor. Düğmeye bastıktan sonra makineden ilacın geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 10 saniye içinde püskürtme işlemi başlıyor" dedi. Yang, ilacın hazır olmasının ardından derin bir nefes alarak ağızdan solunması gerektiğini ve sonrasında 5 saniye nefesin tutulmasıyla işlemin tamamlandığını söyledi.
Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Solunabilen aşının her bir dozunda enjekte edilen aşının 5'te biri kadar dozaj kullanıldığı ve üretim konusunda avantaj sağladığı belirtildi. Çinli uzmanlar aşının aynı zamanda enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti. Şuanda faz 2 çalışmaları yapılan aşının ilk klinik denemelerinde şiddetli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.
Çinli şirket, solunabilir Covid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını açıkladı.