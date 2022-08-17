Çin'de Japon kimonosu giyen kadın gözaltına alındı | Video

Çin'de kimono giyen ve sokakta fotoğraf çekinen bir kadın, Çin polisi tarafından kavga ve sorun çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çin'in Suzhou kentinde bir kadın, polis tarafından apar topar gözaltına alındı. Manga serisi Summer Time Rendering'in popüler bir karakterini canlandırarak sokakta fotoğraf çekinen kadın, yanına gelen polislerin kendisini Japon kimonosu giydiği için kavga ve sorun çıkarmakla suçladığını iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis çekim yaptığını açıklamaya çalışan kadına, "Eğer buraya geldiysen Hangu (geleneksel Çin giysisi) giymelisin. Bunu söylememeliydim ama sen Çinli gibi kimono giyiyorsun. Sen bir Çinlisin. Öyle mi ?" dedi. Karakola götürülen kadın 5 saat gözaltında tutulduğunu, telefonunun arandığını ve kimonosuna el konduğunu iddia etti. Ayrıca yaşananları sosyal medyada paylaşmaması gerektiği konusunda da uyarı aldığını söyledi. Suzhou polisinden şu ana kadar olaya ilişkin açıklama yapılmadı.