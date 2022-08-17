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OTOMATİK OYNAT
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Çin'de Japon kimonosu giyen kadın gözaltına alındı | Video 17.08.2022 | 12:03
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ABD'li rapçi Jksola, Ankaralı Namık'ın şarkısı ile dans etti | Video 17.08.2022 | 11:13
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ABD'li anne 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı | Video 17.08.2022 | 08:53
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Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü | Video 16.08.2022 | 15:53
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Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı | Video 15.08.2022 | 08:38
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 15.08.2022 | 08:38
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Ermenistan’da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı | Video 14.08.2022 | 16:25
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Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı | Video 14.08.2022 | 16:25
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Avustralya’da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 14.08.2022 | 12:17
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Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı | Video 14.08.2022 | 09:54
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Meksika’da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi | Video 14.08.2022 | 08:27
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İspanya’da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 13.08.2022 | 15:27
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Orman yangını sonrası oluşan 'Şeytan hortumu' kamerada 13.08.2022 | 15:45
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Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü | video 13.08.2022 | 11:23
Çin'de kimono giyen ve sokakta fotoğraf çekinen bir kadın, Çin polisi tarafından kavga ve sorun çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.