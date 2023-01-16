Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı | Video
Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
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