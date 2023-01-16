Video Dünya Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı | Video
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı | Video

Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı | Video

16.01.2023 | 13:02

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

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Çin'in Liaoning eyaletindeki Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışması başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütülüyor.

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