Video Dünya Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video

Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video

01.07.2023 | 15:20

Çin’in Jiangxi eyaletindeki bir kimya tesisinde şiddetli patlama meydana geldi. Tesisten yoğun duman yükseldi.

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Çin'in güneydoğu kesimindeki Jiangxi eyaletine bağlı Guixi kentinde Qiantai New Material firmasına ait bir kimya tesisinde yerel saatle 10.30 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü yoğun duman kapladığı görüldü. Tesiste şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı, çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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