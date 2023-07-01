Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video

Çin'in güneydoğu kesimindeki Jiangxi eyaletine bağlı Guixi kentinde Qiantai New Material firmasına ait bir kimya tesisinde yerel saatle 10.30 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü yoğun duman kapladığı görüldü. Tesiste şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı, çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.