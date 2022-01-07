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OTOMATİK OYNAT
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Çin'de korkutan patlama! 20 kişi içeride mahsur kaldı | Video 07.01.2022 | 12:44
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Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildi | Video 06.01.2022 | 16:47
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Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi 06.01.2022 | 13:24
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ABD'de yangın faciası! 8'si çocuk 12 kişi öldü | Video 06.01.2022 | 08:20
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Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı | Video 06.01.2022 | 08:22
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ABD'de yangın: 7'si çocuk 13 ölü, 2 yaralı 05.01.2022 | 19:46
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Çin'in Chongqing kentinde bir kamu binasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada meydana gelen çökmede en az 20 kişinin içeride mahsur kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.