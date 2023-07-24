Çin’de okuldaki spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü | Video
Çin’de bir okulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede spor salonunun bitişiğindeki kompleksin inşaatı esnasında spor salonunun çatısına yığılan malzemenin, yağmur nedeniyle ağırlaşarak çatının çökmesine yol açtığı bildirildi. İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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