6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48'e yükseldi | Video
Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48'e yükseldi | Video

Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48'e yükseldi | Video

02.05.2024 | 14:27

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun dün çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor. Çin devlet medyası, yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca 3 kişi için kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Meizhou Belediye Başkanı Wang Hui gerçekleştirdiği basın toplantısında, arama çalışmalarının hala devam ettiğini, hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kimsenin olmadığını ifade etti.

Yolun 17.9 metrelik bölümünün çöktüğü alanda şu ana kadar 23 araç bulundu. Araçlardan bazılarının alev almasının kurtarma operasyonunu zorlaştırdığı belirtildi.

500'DEN FAZLA PERSONEL SAHADA
Öte yandan feci olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma operasyonu için itfaiye ekipleri, maden kurtarma uzmanlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla personel görevlendirilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri sürüyor | Video 03:27
ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri sürüyor | Video 02.05.2024 | 15:20
Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48’e yükseldi | Video 00:59
Çin’de otoyol faciasında can kaybı 48'e yükseldi | Video 02.05.2024 | 14:27
Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video 01:20
Rusya’dan Odessa’ya füzeli saldırı | Video 02.05.2024 | 10:36
Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi | Video 01:26
Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi | Video 02.05.2024 | 08:47
İsrail, 7 Ekim’den bu yana ilk kez Erez Sınır Kapısı’nı Gazze’ye insani yardım için açtı | Video 01:27
İsrail, 7 Ekim’den bu yana ilk kez Erez Sınır Kapısı’nı Gazze’ye insani yardım için açtı | Video 02.05.2024 | 08:47
Gürcistan’da Yabancı Etkinin Şeffaflığı yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video 05:11
Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video 02.05.2024 | 08:47
Fransa’da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti 09:25
Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti 01.05.2024 | 17:25
Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video 04:52
Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video 01.05.2024 | 15:54
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 03:11
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 01.05.2024 | 11:04
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 03:46
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 01.05.2024 | 10:57
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01:03
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01.05.2024 | 09:40
Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 169’a yükseldi | Video 04:14
Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video 30.04.2024 | 15:17
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 00:33
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 30.04.2024 | 16:31
Hindistan’da heyelan faciası: 5 ölü | Video 05:35
Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video 30.04.2024 | 15:11
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 30.04.2024 | 14:53
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 30.04.2024 | 14:22
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 14:05
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 13:52
Gazze’de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 02:03
Gazze'de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 30.04.2024 | 13:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 01:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 30.04.2024 | 12:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA