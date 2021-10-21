Video Dünya Çin’de restoranda patlama: 3 ölü | Video
Çin’de restoranda patlama: 3 ölü | Video

Çin’de restoranda patlama: 3 ölü | Video

21.10.2021 | 09:54

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Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinde bulunan bir restoranda sabah saatlerinde yaşanan doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

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Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki bir restoranda yerel saatle 08.20'de gaz kaçağı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre, patlama nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla yaralı hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın etkisiyle olay yerinden dumanların yükseldiği, restorana onlarca metre mesafedeki binaların ve araçların hasar gördüğü yer aldı. Olay yerine kurtarma görevlileri sevk edilirken, patlamanın nedeniyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle restoranın da bulunduğu binada büyük hasar meydana geldi. Restoran ve pek çok katın kullanılamaz hala geldiği olayda, çevredeki araçlar da hasar gördü. Patlamanın ardından restoranın bulunduğu binadan geriye enkaz kaldı.

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