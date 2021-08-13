Video Dünya Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video

Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video

Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video
13.08.2021 | 11:17

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Çin'in Hubei eyaletinde 8 Ağustos'ta başlayan sağanak yağışlar ve yağışların neden olduğu sel felaketleri nedeniyle geçtiğimiz çarşamba gününden perşembe gününe kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

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Çin'in Hubei eyaleti, 8 Ağustos Pazar günü başlayan sağanak yağışlar ve yağışların neden olduğu sel felaketleri ile mücadeleye devam ediyor. Hubei eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sağanak yağış ve seller nedeniyle geçtiğimiz çarşamba gününden perşembe gününe kadar eyalet genelinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce itfaiyeci ile binlerce polis ve askerin, sel ve yağmurlardan en çok etkilenen bölgelere sevk edildiği ifade edildi.

Hubei eyaletinde yer alan Sui ilçesi yetkilileri tarafından yapılan duyuruda ise, Sui'deki Liulin kasabasında yerel saatle 21.00'den itibaren toplam yağışın 503 mm'ye ulaştığını, bu nedenle çarşamba ile perşembe günleri arasında ortalama 3,5 metre derinliğinde sel baskınlarına neden olduğu kaydedildi. Duyuruya göre, ilçede 8 bin kişi felaketten etkilenirken, afet yardımı ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Hubei eyaleti Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, Hubei'deki 68 ilçenin her birinin 100 mm'den fazla yoğunlukta yağış gördüğü belirtilmişti. Departman, çarşamba gününden perşembe günü yerel saatle öğlene kadar şiddetli sağanak yağışların, Xiangyang, Suizhou ve Xiaogan kentlerinde 286 bin 100 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 6 bin kişinin ise tahliye edildiğini kaydetmişti. Ayrıca Hubei Afet Risk Azaltma Komisyonu ve Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından dün, Suizhou kentine çadır ve katlanır yatak gibi malzemeleri içeren toplamda 2 bin parça yardım malzemesi gönderilmişti.

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