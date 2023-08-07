Video Dünya Çin'de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video
Çin'de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video

Çin'de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video

07.08.2023 | 11:22

Çin’de meydana gelen sel sonrası, Çin donanmasına ait denizaltı karaya vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video 00:06
Çin'de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video 07.08.2023 | 11:22
İsveç’te yine İslam düşmanlığı! İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı | Video 02:20
İsveç'te yine İslam düşmanlığı! İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı | Video 06.08.2023 | 16:46
Tayland’da polis noktasına bombalı saldırı | Video 01:35
Tayland'da polis noktasına bombalı saldırı | Video 06.08.2023 | 12:33
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video 00:53
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video 06.08.2023 | 12:33
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17’ye yükseldi | Video 01:58
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.08.2023 | 08:41
Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan tutuklandı | Video 03:26
Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan tutuklandı | Video 05.08.2023 | 13:41
ABD’de ortalık karıştı! Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede | Video 01:48
ABD'de ortalık karıştı! Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede | Video 05.08.2023 | 12:22
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 01:00
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 05.08.2023 | 09:55
Ukrayna’dan Rus savaş gemisini vurdukları iddiası | Video 00:36
Ukrayna’dan Rus savaş gemisini vurdukları iddiası | Video 04.08.2023 | 15:47
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 01:01
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:16
Rus savaş gemisi Karadeniz’de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 00:35
Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 04.08.2023 | 11:42
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 02:44
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 04.08.2023 | 08:51
Güney Kore’de AVM’de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 00:47
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 03.08.2023 | 15:42
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03:23
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03.08.2023 | 13:53
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 02:03
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
Japonya’da Khanun Tayfunu’nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA