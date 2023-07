Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı | Video 31.07.2023 | 13:02 Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle görülen şiddetli yağışlarda sular altında kalan bir yolda sel sularına kapılan adamı otobüs sürücüsü uzun uğraşlar sonucu kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'de etkili olan Doksuri Tayfunu ülke genelinde şiddetli yağışa neden olurken ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan kentinde sel sularına kapılan bir adam son anda kurtarıldı. Cuma günü yaşanan olayda, bir otobüs sürücüsü sular altında kalan yolda otobüsü yavaş yavaş ilerletirken hemen otobüsün önünde fark ettiği sel sularının sürüklediği enkazda mahsur kalan adamı kurtarmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntülerde hızla otobüsten inan sürücü, yaşlı adamı kurtarmayı ilk denemede başaramasa da imdadına çevrede bulunanların yetiştiği görülüyor. Yaşlı adam, 6 kişinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken bir an bile düşünmeden yaşlı adama yardıma koşan otobüs sürücüsü ise takdir topladı.