Video Dünya Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video

Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video

05.12.2021 | 11:37

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OTOMATİK OYNAT

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Çinli teknoloji devi tarafından üretilen sürücüsüz 3 otobüs, ticari denemeler için operasyonlarına başladı.

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Çinli teknoloji devi Baidu tarafından üretilen ve 4. seviye otonom teknolojisine sahip olan 3 otobüs, ülkenin güneybatısında bulunan Chongqing şehrinde ticari deneme operasyonlarına başladı. Saatte yaklaşık 40 kilometre yol alabilen Robobus otobüslerinin uzunluklarının 5.9 metre olduğu belirtildi. Kendi kendine durabilen otobüsler, karmaşık şehir içi yol koşullarında sefer yapabilme özelliğine sahip.

Şirketin Chongqing'de bulunan otonom sürüş ünitesi güvenlik sorumlusu Zhang Shangui, "Şu anda Chongqing, Guangzhou, Cangzhou ve diğer şehirlerde otonom otobüsler faaliyete geçti. Chongqing ise ticari operasyonların yapıldığı ilk şehirlerden biri. Otobüsleri kullanmak isteyenler, akıllı kartlarını veya Baidu'nun geliştirdiği kart okuyucuları kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilir ve rezervasyon yaptırmadan otobüslere binebilir" ifadelerini kullandı.

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