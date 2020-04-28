Çin'de Üçüncü Aşı Çalışması! / A Haber

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. İlk olarak görüldüğü yer Çin'de üçüncü aşı adayı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki şirket tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı açıklandı. Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken aşının güvenliği de test aşamasında sınandı. Başarılı sonuç verirken ikinci aşama denemelerine en kısa sürede geçilmesi planlanıyor.