Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü, 9 yaralı | Video

Çin'in Nanjing kentindeki bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.