Video Dünya Çin'de yoğun sis: En az 200 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü! | Video
Çin'de yoğun sis: En az 200 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü! | Video

Çin'de yoğun sis: En az 200 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü! | Video

28.12.2022 | 11:27

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Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

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Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da etkili olan yoğun sis, Sarı Nehir üzerindeki karayolu köprüsünde zincirleme kazaya neden oldu. En az 200 aracın birbirine girdiği kazada onlarca otomobil ve kamyon üst üste çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama, kazada 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar araçlarında saatlerce mahsur kalırken, olay yerine 11 itfaiye aracı ile 66 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

Sis nedeniyle görüş mesafesini yaklaşık 200 metreye kadar düştüğü belirtildi.

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