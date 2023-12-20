Çin'deki deprem felaketinde can kaybı 131'e yükseldi | Video 20.12.2023 | 10:55 Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, yaralananların sayısı 980'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Çin devlet medyasına göre Gansu eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, yaralananların sayısı ise 782'ye yükseldi. Komşu Qinghai eyaletinde ise can kaybı 18'e, yaralı sayısı 198'e yükseldi, 16 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Depremin meydana geldiği Gansu'da 155 bin 393 ev hasar gördü. Evsiz kalanlar çadırlarla yerleştirilirken, bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Çin hükümeti, iki eyalet için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,1 milyon dolar) fon ayırdı. Depremin yıkıma yol açtığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği dağlık bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.