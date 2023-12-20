Çin'deki deprem felaketinde can kaybı 131'e yükseldi | Video
Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, yaralananların sayısı 980'e yükseldi.
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