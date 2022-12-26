Çin'deki Qinghai Tuz Gölü sıcaklıkların düşmesiyle donmaya başladı | Video

Çin'in Qinghai eyaletindeki Qinghai Tuz Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte donmaya başladı.

Çin'de ülkenin en büyük gölü olan Qinghai Tuz Gölü sıcaklıkların hızla düşmesi sonucu donmaya başladı. Qinghai eyaletinde bulunan ve büyük kısmının donduğu göl, göçmen kuşların konakladığı ana rotalardan biri olarak biliniyor. Göl ayrıca, çölleşmenin doğuya doğru yayılmasını engellemek için de doğal bir bariyer görevi görüyor.