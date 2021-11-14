Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video

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Çin’deki Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi sarp kayalıklardan aşağıya inerek çöp toplama etkinliği düzenledi.
Çin'de yakın zamanda kar amacı gütmeyen topluluk Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi tarafından bir eğitim gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, özel kıyafetleri ve ekipmanlarıyla kayalıktan aşağıya inen ekip, çöpleri topladı.
Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi'nin UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan ve manzarasıyla nefes kesen Wulingyuan civarındaki sarp kayalıklarda düzenli olarak çöp topladığı da öğrenildi.