Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi “Shenzhou-19” resmen başladı | Video 30.10.2024 | 08:43 Çinli 3 astronotu Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çinli 3 astronotu Shenzhou-19 görevi kapsamında Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi, Türkiye saati ile 23.27'de Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamada Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze'nin son altı aydır Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların yerini alacağı bildirildi. Ekibin, nisan ya da mayıs ayına kadar sürecek Shenzhou-19 görevi kapsamında uygulama testleri yapmak, araç dışı faaliyetlerde bulunmak, uzay enkazına karşı koruyucu cihazlar ile araç dışı faydalı yükler yerleştirmek ve faydalı yük testleri yapmak gibi bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.

3 KİŞİLİK MÜRETTEBAT BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Görev komutanı Cai Xuzhe'nin 2022 yılında Shenzhou-14 göreviyle uzaya giden tecrübeli bir astronot olduğu bildirilirken, astronotlardan Song'un eski bir hava kuvvetleri pilotu olduğu açıklandı. Daha önce Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde görevli bir kıdemli mühendis olduğu kaydedilen Wang'ın ise, aynı zamanda şu anda Çin'in tek kadın uzay uçuş mühendisi ve mürettebatlı bir uzay uçuşu görevine çıkan üçüncü Çinli kadın olduğu aktarıldı.