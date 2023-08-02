Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53 Çin’in başkenti Pekin’de Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doksuri Tayfunu'nun vurduğu Çin'in başkent Pekin, Tianjin kenti ve Hebei eyaletinde geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren aralıksız 4 gün boyunca devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda kent ve ilçede sel yaşandı. Pekin'in Changping semtine cumartesi ile çarşamba günleri arasında düşen yağış 744,8 milimetre olarak kayda geçerek son 140 yılın rekorunu kırdı. Son olarak 1891 yılında 609 milimetre yağışın düştüğü kaydedilen Pekin'de yağışlardan 44 bin 600 kişi etkilenirken, 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kent merkezindeki çok sayıda yol ve cadde sular altında kaldı. Kentteki parklar ve turistik noktalar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. Pekin'in yağışlardan en çok etkilenen bölgeleri Fangshan ve Mentougou oldu.

Pekin'de 11 kişinin, Hebei eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

HEBEİ'YE DÜŞEN YAĞIŞ 6 AYLIK MİKTARIN ÜZERİNDE

Hebei eyaletindeki bir meteoroloji merkezi, cumartesi ile pazartesi günleri arasında düşen yağışı bin 3 milimetre olarak hesapladı. Bu miktarın, eyalette normalde görülen 6 aylık yağışın üzerinde olduğu belirtildi. 600 bin nüfusa sahip Zhuzhou kentinde yaşayan 134 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.

DOKSURİ'NİN ARDINDAN KHANUN TAYFUNU

Doksuri Tayfunu'nun ardından Khanun Tayfunu da Çin'in doğu kıyısına yaklaştı. Çin'i bu yıl etkisi altına alacak 6'ncı tayfunun, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaleti kıyılarına pazartesi günü ulaşması bekleniyor.

Eyaletin selle mücadeleden sorumlu birimleri, 190 bin kişinin şimdiden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.