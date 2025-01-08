Video Dünya Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126'ya yükseldi | Video
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126'ya yükseldi | Video

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126'ya yükseldi | Video

08.01.2025 | 11:04

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, yaralı sayısı 188'e yükseldi.

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde dün 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya, yaralananların sayısının ise 188'e yükseldiği bildirildi. İlk bilgilere göre 3 bin 609 evde hasar meydana geldiği, mahsur kalan 407 kişinin kurtarıldığı, depremden etkilenen 30 binden fazla kişinin ise farklı yerlere tahliye edildiği aktarıldı. Bölgede itfaiyeciler, askerler, polis memurları ve profesyonel kurtarma görevlileri de dahil olmak üzere 12 binden fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.

Öte yandan dün yerel saatle 09.05'te meydana gelen deprem, Nepal ve Hindistan'da da hissedilmişti.

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