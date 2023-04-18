Video Dünya Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video

Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video

18.04.2023 | 10:27

Çin’in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi. Zhang ve Sun’un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı. Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:44
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 18.04.2023 | 10:27
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 02:43
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 17.04.2023 | 14:11
İtalya’da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 01:21
İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 12:59
İspanya’nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi | Video 02:30
İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi | Video 17.04.2023 | 12:53
Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü | Video 01:13
Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü | Video 17.04.2023 | 12:14
Kazakistan’da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:51
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 17.04.2023 | 10:57
Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | Video 00:14
Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | Video 17.04.2023 | 09:01
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 00:07
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 16.04.2023 | 13:02
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 00:40
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 16.04.2023 | 11:28
Fransa’da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
Sudan’da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 00:57
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 15.04.2023 | 16:21
PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş... 00:07
PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş... 15.04.2023 | 14:51
Fransız polisinden kadına şiddet 00:05
Fransız polisinden kadına şiddet 15.04.2023 | 14:39
Japonya Başbakanı Kişida’nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 01:01
Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 15.04.2023 | 10:19
Avrupa Halter Şampiyonası’nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 00:45
Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 15.04.2023 | 10:17
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 06:33
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 15.04.2023 | 10:11
Çekya’da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 01:37
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 15.04.2023 | 08:35
Pentagon’daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 02:10
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 14.04.2023 | 10:42
Pakistan’da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 02:14
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:40
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 01:58
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 00:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA