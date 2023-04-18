Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video

Çin’in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi. Zhang ve Sun’un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı. Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.