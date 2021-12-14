Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video

Çin’de emekli olan ekip arkadaşından ayrılmak istemeyen arama kurtarma köpeği, arkadaşının aracının önünü kesti.

Çin'in Guangxi bölgesinde itfaiyeci olan Zeng Qingrong Cuma günü emekli oldu. Qingrong'un 6 yıllık ekip arkadaşı Xiao Ma isimli arama kurtarma köpeği ise arkadaşının gitmesini istemedi. Qingrong'un araca binerek itfaiye binasından ayrılmak üzere olduğu esnada Xiao Ma, ekip arkadaşının aracının önüne geçerek gitmesine engel olmaya çalıştı. Vefalı köpek, sık sık Quingrong'un bulunduğu camın yanına giderek aracı durdurmaya çalıştı.