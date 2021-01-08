Video Dünya Çinli bilim adamları, erimesini yavaşlatmak için buzulu örtü ile kapladı | Video

Çinli bilim adamları, erimesini yavaşlatmak için buzulu örtü ile kapladı | Video

Çinli bilim adamları, erimesini yavaşlatmak için buzulu örtü ile kapladı | Video
08.01.2021 | 15:38

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Çin'in Sichuan eyaletindeki Dagu Buzulu'nda 500 metrekarelik bir deney alanı kurulan ve çevre dostu bir kumaş türü olan jeotekstil örtülerle kaplanan alanın daha az eridiği gözlemlendi.

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Çinli bir araştırma ekibi, buzulları devasa örtülerle kaplamanın, buzun hızla erimesini yavaşlatacak etkili bir yol olabileceğini açıkladı. Söz konusu ekip, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Eko-Çevre ve Kaynaklar Kuzeybatı Enstitüsü ile birlikte Çin'in kuzeybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Dagu Buzulu'nda geçtiğimiz Ağustos ayında 500 metrekarelik bir deney alanı kurarak buzulu çevre dostu bir kumaş türü olan jeotekstil örtülerle kapladı. Araştırmacılar yaklaşık 2.5 ay sonra, üstü kaplanmış alandaki buzun, açıkta bırakılandan yaklaşık 1 metre daha az eridiğini gözlemledi.

Araştırmacılardan Wang Feiteng söz konusu buluşun, örtülerin buzulun yüzeyindeki güneş radyasyonunu ve ısı alışverişini engelleme yeteneğini gözler önüne serdiğini belirtti. Feiteng, "Buzullar son 50 yıldır çok hızlı küçülüyor. Araştırma yaptığımız buzul bir deniz buzulu olduğu için dağ buzullarından çok daha hızlı eriyor" dedi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki buzullarda yaşanan erimenin son yıllarda hız kazandığını ifade eden Wang, özellikle 1 kilometrekareden daha küçük buzulların, eğer insanlar müdahale etmezse kısa süre içinde yok olacağına dikkat çekti.

Wang, buna rağmen buzullar konusundaki küresel araştırmaların buzulların erimesine dair çözümler bulmaya görece az akademik önem verirken buzullardaki değişim süreci ve mekanizmasına odaklandığı yorumunda bulundu. Wang ayrıca, araştırma ekibinin iklim değişikliğinden ciddi boyutta etkilenen Çin'deki diğer buzullar üzerinde de ısı engelleme yöntemini deneyeceğini belirtti.

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