Video Dünya Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran Dini Lideri Hamaney oyunu kullandı | Video
Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran Dini Lideri Hamaney oyunu kullandı | Video

Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran Dini Lideri Hamaney oyunu kullandı | Video

28.06.2024 | 10:13

İran’da 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu kullandı.

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İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde halk, yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı. Ülkede 59 binden fazla kurulan sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde basın mensupları önünde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Hamaney, "Biz İranlılar için seçimler mutlu bir gün. Dünyada İran İslam Cumhuriyeti'nin onuru ve gururu seçimlere katılıma bağlı. Bunun için halkımıza tavsiyem sandıklara gitmeyi ve oy kullanmayı ciddiye almaları ve seçimlere katılmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Kararsız seçmene seslenen Hamaney, İranlılara oy kullanma çağrısında bulunarak, "Seçimlere katılım noktasında ben bazıları gibi şüpheye yer görmüyorum. Sandığa gitmek ve oy kullanmak son derece kolay ve basit olmakla birlikte sonuçları ve faydaları düşünüldüğünde oldukça önemli. Bu kadar önemli faydaları ve sonuçları olan kolay bir eylemi gerçekleştirmede neden şüphe duyulsun? Kimse şüpheye kapılmasın ve oy kullansın. İran İslam Cumhuriyetin sürekliliği ve devamı halkın katılımına bağlı. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyetinin sağlamlığı ve doğruluğunun ispatı için halkın seçimlere katılması bir gerekliliktir. İnşallah Allah seçenekler içerisinden en hayırlı olanı İran için karar kılar" dedi.

Ülkede oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ve seçim sonuçları cumartesi günü açıklanacak. 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile Reformist Cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan tek aday olarak yarışıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.

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