Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı Türkiye'de kutlandığı gibi yurtdışı temsilciliklerinde de kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde dün, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi ve ardından İstanbul Senfoni Orkestrası bir konser verdi. Berlin Büyükelçiliği'nin Filarmoni Salonu'nda organize ettiği kutlama töreninde, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, misafirleri karşılayarak tek tek selamladı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte davetlilere yiyecek, içecek ve tatlı ikramı yapıldı.

GENİŞ ÇAPLI BİR KATILIM OLDU

Berlin Filarmonisi'nde gerçekleştirilen 100. yıl kutlamasına, Almanya'da yaşayan Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek ve çeşitli kurumların temsilcileri, Berlin'de bulunan bazı yabancı ülke büyükelçileri ve sivil/askeri yurtdışı temsilcileri katıldı.