Video Dünya Danimarka'da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video
Danimarka'da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video

Danimarka'da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video

20.04.2022 | 08:48

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Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç’in ardından bu kez de Danimarka’da onlarca polisin koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı. Polislerin Paludan'ın provokasyonuna izin vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da onlarca polisin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka'nın Tarnby kentinde bulunan ve Müslümanların yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı, onlarca resmi kıyafetli polisin yanı sıra Danimarka İstihbarat Teşkilatı'na (PET) bağlı sivil giyimli personelde yakın korumalığını yaptı. Paludan, bu çirkin saldırıyı İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini gerektiği gibi koruyabildiğini göstermek için yaptığını açıkladı.

PALUDAN, İSVEÇ'İ BİRBİRİNE KATMIŞTI
Paludan'ın 14 Nisan'da İsveç'in Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak vermiş, çıkan olaylarda 26'sı polis toplam 40 kişi yaralanmış, 40'dan fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Çıkan olaylarda ayrıca 20'si polis aracı olmak üzere çok sayıda araç ateşe verilmişti.

Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

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