Danimarkalı spikerden ırkçı sözler! Faslıları maymuna benzetti | Video

Danimarka’da yayın yapan TV 2 Nyheder’da sunucu Soren Lippert, Fas milli takım oyuncularının annelerine sarılmasından bahsederken kucaklaşan maymunların bir görüntüsünü gösterdi. Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak “Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Danimarkalı sunucunun Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzettiği o sözler dünya çapında gündeme oturdu.